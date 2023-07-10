Новейший премиальный кроссовер Mazda отлично справился с тестом на управляемость (видео)

Новый кроссовер Mazda CX-60 прошел лосиный тест и тест на слалом. Эксперты высоко оценили управляемость модели, назвав ее "эталонной".

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Эксперты проверили управляемость нового кроссовера Mazda CX-60 в двух тестах. Модель достойно справилась со сложными испытаниями. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Mazda CX-60 является первым премиальным кроссовером японского бренда. Автомобиль доступен для покупки сразу в нескольких странах, в том числе и в Украине.

Кроссовер оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой с 3,3-литровым дизельным двигателем и электромотором суммарной мощностью 254 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,4 секунды.

Автомобиль обули в шины Toyo PROXES Sport размерностью 235/50 R20 спереди и 265/45 R20 сзади. Они поставляются в заводской комплектации кроссовера.

Сперва Mazda CX-60 прошла тест на слалом. Кроссовер проехал полосу препятствий за 25,4 секунды, что является отличным результатом для своего класса. Автомобиль оказался быстрее BMW X1 и Nissan Ariya.

Затем новинку испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

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