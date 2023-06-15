На украинский рынок вышел первый премиальный кроссовер Mazda: характеристики и цены (фото)

Премиальный кроссовер Mazda CX-60 богато оснащен, а его салон отделан кожей уже в базовой версии. Модель предлагают с бензиновыми моторами мощностью до 284 л. с.

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На украинский рынок вышла новая Mazda CX-60. Это первая модель в новой премиальной линейке японской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mazda.

Кроссовер построен на новой заднеприводной платформе Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-60 2023 стал первой моделью бренда, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Ее также использует и флагман Mazda CX-90, который также появится в Украине.

В Украине модель оснащают бензиновыми моторами мощностью до 284 л. с. Фото: Mazda

Новая Mazda CX-60 достигает 4745 мм в длину при колесной базе 2870 мм. У авто длинный капот, фирменная широкая решетка радиатора и компактные фары. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Поскольку Mazda CX-60 2023 – первая премиальная модель марки, то ее салон уже в базовой версии отделан кожей. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 12,3-дюймовый тачскрин. У авто большой (570-1148 л) багажник.

Салон Mazda CX-60 отделан кожей в базовой версии Фото: Mazda

Новая Mazda CX-60 в Украине предложена только в богато оснащенных версиях. Начальный вариант Exclusive-Line (от 1 796 400 гривен) получил доступ без ключа, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев всех кресел и руля, камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов.

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Более дорогой вариант Premium-Line (от 2 012 400 гривен) добавляет электропривод рулевой колонки, вентиляцию сидений, панорамную крышу, камеры кругового обзора и аудиосистему Bose. Обязательными для всех Mazda CX-60 2023 являются адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, мониторинга "слепых" зон и усталости водителя.

Объем багажника составляет 570-1148 л Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-60 в Украине предложат с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (192 л. с.) и 3,3 л турбо (284 л. с.). Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 219 км/ч. Обе версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda готовит новое поколение кроссовера CX-5. Он будет гибридом.

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