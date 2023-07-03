Новейший электрический минивэн Volkswagen разочаровал своей управляемостью (видео)

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz прошел лосиный тест и тест на слалом. Автомобиль показал далеко не лучшие результаты в этих испытаниях на управляемость.

Related video

Эксперты проверили управляемость электрического минивэна Volkswagen ID. Buzz в двух сложных тестах. Результаты оказались посредственными. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Volkswagen ID. Buzz оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч.

Авто обули в шины Continental EcoContact 6Q размерностью 235/50 R20 спереди и 265/45 R20 сзади. Они отлично подходят для электромобилей.

Сперва Volkswagen ID. Buzz прошел тест на слалом. Электрический минивэн проехал полосу препятствий за 25,7 секунды, что является неплохим результатом для своего класса. Электромобиль смог опередить Land Rover Range Rover Sport и Toyota Aygo X.

Позже электрокар испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Сперва водитель пытался проехать полосу препятствий на скорости 76 км/ч, но попытка оказалась провальной. Лучший результат автомобиль показал на скорости 71 км/ч.

Важно

Новый Volkswagen Golf с трудом справился с тестом на управляемость (видео)

Эксперты заявили, что Volkswagen ID. Buzz обладает неплохим управлением. Тем не менее большой вес не позволяет автомобилю быть маневренным.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты проверили управляемость электрокроссовера Opel Mokka-e в лосином тесте.