Электромобиль Opel Mokka-e приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Opel Mokka-e прошел лосиный тест на скорости выше необходимой. В испытании участвовал электрокроссовер с электромотором мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента.

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Эксперты проверили управляемость электрокроссовера Opel Mokka-e в лосином тесте. Автомобиль неплохо справился с этим сложным испытанием. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Opel Mokka-e является электрической версией кроссовера Mokka. Модель отличается стильным дизайном и рассчитана на молодую аудиторию.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения с препятствием. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Opel Mokka-e проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 2015 кг. Так автомобилю становится труднее справиться с испытанием.

Сперва водитель проехал полосу препятствий на скорости 72 км/ч. Повторная попытка на скорости 74 км/ч также оказалась удачной.

Эксперты заявили, что Opel Mokka-e обладает отличным сцеплением с дорогой. Кроссовер остается стабильным на скорости свыше 70 км/ч.

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Лосиный тест проходил Opel Mokka-e Ultimate. Эта версия оснащена электромотором мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода на одном заряде составляет до 325 км по циклу WLTP.

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