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Внедорожный универсал Audi A4 Allroad поразил экспертов своей управляемостью (видео)

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Фото: Скриншот | Audi A4 Allroad проехал лосиный тест с полной массой

Audi A4 Allroad показал отличный результат в лосином тесте. Внедорожный универсал оставался стабильным на скорости свыше 72 км/ч.

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Эксперты проверили управляемость внедорожного универсала Audi A4 Allroad в лосином тесте. Автомобиль приятно удивил экспертов своей управляемостью. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Audi A4 Allroad основан на стандартном универсале, но отличается увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками на кузове. Эта модель предлагает больше возможностей для поездок по бездорожью.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Испытание проходил универсал с полной массой, которая составляет 2250 кг. Так автомобилю становится труднее справиться с лосиным тестом, но он становится более реалистичным.

Сперва водитель проехал полосу препятствий на скорости 72 км/ч. Повторная попытка на скорости 74 км/ч также оказалась удачной.

Эксперты высоко оценили управляемость Audi A4 Allroad. По их словам, универсал обеспечивает отличное сцепление с дорогой.

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Лосиный тест проходил Audi A4 Allroad 40 TDI Quattro Proline Edition. Эта версия оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость электромобиля MG5 Electric в лосином тесте.