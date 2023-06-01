Электромобиль MG5 Electric справился с тестом на управляемость (видео)

Электромобиль MG5 Electric показал совершенно другие результаты в повторном тесте на управляемость. Сперва автомобиль отлично справился с испытанием, но повторное прохождение разочаровало экспертов.

Related video

Эксперты повторно проверили управляемость электромобиля MG5 Electric в лосином тесте. Автомобиль обули в заводские шины Maxxis, с которыми он поставляется в базовых комплектациях. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Электромобиль MG5 Electric пользуется большим спросом на европейском рынке. Модель ценят за богатое оснащение и большой запас хода на одном заряде.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Четыре недели назад MG5 Electric уже проходил лосиный тест. Тогда электромобиль с шинами Michelin показал отличный результат, проехав полосу препятствий на скорости 80 км/ч.

В этот раз MG5 Electric попытался пройти тест с шинами Maxxis. В итоге максимальная скорость на полосе препятствий составила 72 км/ч, что является достаточным для успешного прохождения испытания.

Важно

Спорткар Porsche Boxster с легкостью справился с тестом на управляемость (видео)

Тем не менее эксперты были разочарованы тем, что MG стали экономить на шинах. Покрышки Maxxis обеспечивают гораздо меньше сцепления с дорогой, чем Michelin.

MG5 Electric оснащается электромотором мощностью 156 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды и может развивать скорость до 185 км/ч.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость дизельного универсала Volvo V60 B4 в лосином тесте.