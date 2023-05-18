Универсал Volvo V60 приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Универсал Volvo V60 с легкостью справился с лосиным тестом. Автомобиль показал неплохой результат в сложном испытании даже с полной снаряженной массой.

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Эксперты проверили управляемость дизельного универсала Volvo V60 B4 в лосином тесте. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Volvo V60 предлагает высокий уровень практичности и эталонную безопасность. Дизельная версия модели также обладает низким расходом топлива.

Эксперты высоко оценили управляемость шведского универсала. Он отлично держал дорогу даже с полной снаряженной массой в 2290 кг.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Сперва водитель-испытатель прошел лосиный тест на скорости 72 км/ч. Универсал с легкостью справился с этим испытанием, поэтому его скорость увеличили до 74 км/ч. Эта попытка также оказалась успешной.

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Испытание проходил Volvo V60 в версии B4 Diesel Inscription. Он оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 194 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

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