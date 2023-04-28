Хэтчбек Ford Focus отлично справился с тестом на управляемость (видео)
Хэтчбек Ford Focus прошел лосиный тест и тест на слалом. Автомобиль показал неплохие результаты в сложных испытаниях на управляемость.
Эксперты проверили управляемость хэтчбека Ford Focus четвертого поколения в двух сложных тестах. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.
Ford Focus сейчас доступен для покупки в Европе. Тем не менее в будущем модель не получит преемника, так как бренд сосредоточится на выпуске электромобилей и кроссоверов.
Хэтчбек оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем EcoBoost мощностью 125 л.с. Также автомобиль получил заводской пакет ST-Line, который делает подвеску более жесткой.
Авто обули в шины Continental EcoContact 6 215/50 R17. Они отлично подходят для теплой и сухой погоды.
Сперва Ford Focus прошел тест на слалом. Хэтчбек проехал полосу препятствий за 25,1 секунды, что является неплохим результатом для своего класса. Модель оказалась быстрее Volkswagen Polo и Opel Astra.
Затем автомобиль испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.
Сперва водитель пытался проехать полосу препятствий на скорости 77 км/ч, но Ford Focus лишь немного не хватило маневренности. Самый лучший результат хэтчбек показал на скорости 76 км/ч.Важно
Эксперты отметили, что Ford Focus обладает отточенной управляемостью. Хэтчбек остается предсказуемым даже на высокой скорости.
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