Хетчбек Ford Focus чудово впорався з тестом на керованість (відео)

Хетчбек Ford Focus пройшов лосиний тест та тест на слалом. Автомобіль показав непогані результати у складних випробуваннях на керованість.

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Експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Ford Focus зараз доступний для покупки в Європі. Проте в майбутньому модель не отримає наступника, оскільки бренд зосередиться на випуску електромобілів та кросоверів.

Хетчбек оснащений 1,0-літровим трициліндровим турбованим двигуном EcoBoost потужністю 125 к.с. Також автомобіль отримав заводський пакет ST-Line, який робить підвіску більш жорсткою.

Автомобілі взули в шини Continental EcoContact 6 215/50 R17. Вони відмінно підходять для теплої та сухої погоди.

Спершу Ford Focus пройшов тест на слалом. Хетчбек проїхав смугу перешкод за 25,1 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Модель виявилася швидшою за Volkswagen Polo та Opel Astra.

Потім автомобіль випробували у лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 77 км/год, але Ford Focus лише трохи не вистачило маневреності. Найкращий результат хетчбек показав на швидкості 76 км/год.

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Експерти зазначили, що Ford Focus має відточену керованість. Хетчбек залишається передбачуваним навіть на високій швидкості.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість зарядженого дизельного універсала BMW M340d Touring xDrive у двох складних тестах.