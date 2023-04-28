Хетчбек Ford Focus чудово впорався з тестом на керованість (відео)
Хетчбек Ford Focus пройшов лосиний тест та тест на слалом. Автомобіль показав непогані результати у складних випробуваннях на керованість.
Експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.
Ford Focus зараз доступний для покупки в Європі. Проте в майбутньому модель не отримає наступника, оскільки бренд зосередиться на випуску електромобілів та кросоверів.
Хетчбек оснащений 1,0-літровим трициліндровим турбованим двигуном EcoBoost потужністю 125 к.с. Також автомобіль отримав заводський пакет ST-Line, який робить підвіску більш жорсткою.
Автомобілі взули в шини Continental EcoContact 6 215/50 R17. Вони відмінно підходять для теплої та сухої погоди.
Спершу Ford Focus пройшов тест на слалом. Хетчбек проїхав смугу перешкод за 25,1 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Модель виявилася швидшою за Volkswagen Polo та Opel Astra.
Потім автомобіль випробували у лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.
Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 77 км/год, але Ford Focus лише трохи не вистачило маневреності. Найкращий результат хетчбек показав на швидкості 76 км/год.Важливо
Експерти зазначили, що Ford Focus має відточену керованість. Хетчбек залишається передбачуваним навіть на високій швидкості.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість зарядженого дизельного універсала BMW M340d Touring xDrive у двох складних тестах.