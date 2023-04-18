Спортивний універсал BMW несподівано провалив тест на керованість (відео)

Заряджений універсал BMW M340d Touring xDrive пройшов "лосиний тест" та тест на слалом. Автомобіль показав далеко не найкращі результати у цих випробуваннях.

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Експерти перевірили керованість зарядженого дизельного універсала BMW M340d Touring xDrive у двох складних тестах. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Компактний універсал BMW M340d Touring є зарядженою версією стандартної моделі. Автомобіль оснащений фірмовою системою повного приводу xDrive, яка забезпечує більше зчеплення з дорогою.

BMW M340d Touring xDrive оснащений 3,0-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 335 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,6 секунди.

Тестовий автомобіль був "взутий" у шини Michelin Pilot Sport 4 S розміром 225/40 R19 спереду та 255/35 R19 ззаду. Вони відмінно підходять для теплої та сухої погоди.

Спочатку BMW M340d Touring xDrive пройшов тест на слалом. Універсал проїхав смугу перешкод за 23,7 секунди, що є непоганим результатом. Проте модель поступається багатьом електрокарам та спорткарам.

Потім електрокар випробували у "лосиному тесті", під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Водій-випробувач намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 75 км/год, але BMW M340d Touring xDrive виявився надто важким. Єдина успішна спроба відбулася на швидкості 71 км/год.

Раніше Фокус розповів, що гібридний кросовер Kia Sportage не впорався з тестами на керованість.