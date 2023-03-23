Гібридний кросовер Kia Sportage не впорався з тестами на керованість (відео)

Plug-In гібрид Kia Sportage PHEV виявився менш спритним, ніж бензинова версія моделі. Кросовер не зміг подолати "лосиний тест" на потрібній швидкості.

Related video

Експерти перевірили керованість гібридного кросовера Kia Sportage. Автомобіль не зміг впоратися з "лосиним тестом" на потрібній швидкості. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Kia Sportage PHEV показав далеко не найкращі результати у тестах на керованість, на відміну від бензинової версії авто. Експерти зазначили, що гібрид страждає від нестачі керованості через велику вагу.

Кросовер оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 261 к.с. і 349 Нм крутного моменту. Автомобіль "взули" у шини Michelin Primacy 4 (235/50 R19).

Спочатку Kia Sportage PHEV пройшов тест на слалом. Модель показала один з найгірших результатів, проїхавши смугу перешкод за 24,0 секунди. Такий самий час показав соплатформенний Hyundai Tucson PHEV.

Важливо

Кросовер Hyundai Tucson провалив тест на керованість (відео)

Під час "лосиного тіста" імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля полягає в тому, щоб уникнути зіткнення. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 75 км/год, але автомобіль виявився надто важким. Єдина успішна спроба відбулася на швидкості 71 км/год.

Експерти вважають, що гібридна силова установка зробила кросовер надто важким. Саме тому він показав посередні результати у випробуваннях.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість зарядженого електрокросовера Smart #1 Brabus.