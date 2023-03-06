Електрокросовер Smart жахливо впорався з тестом на керованість (відео)

Заряджений електрокросовер Smart #1 Brabus показав чудовий результат у тесті на слалом. Проте "лосиний тест" виявився для моделі надто важким.

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Експерти перевірили керованість зарядженого електрокросовера Smart #1 Brabus. Модель не змогла впоратися з "лосиним тестом" на потрібній швидкості. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Електромобіль Smart #1 Brabus показав цікаві результати у тестах на керованість. Через це експерти розділилися у думці.

Електрокросовер оснащений двома електромоторами потужністю 428 к. с. і 543 Нм крутного моменту. Автомобіль "взули" у шини Continental EcoContact 6 Q (235/45 R19).

Спочатку Smart #1 Brabus пройшов тест на слалом. Модель встановила рекорд, проїхавши смугу перешкод за 22,5 секунди. На другому місці розташувався електромобіль Polestar 2 Long Range Dual motor Performance Pack з часом 22,8 секунди.

Під час "лосиного тесту" імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення та швидко змінити смугу руху. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Водій-випробувач спершу намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 77 км/год, але електромобіль виявився надто нестабільним. Єдина успішна спроба відбулася на швидкості 65 км/год.

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Експерти вважають, що для спортивного електричного кросовера це далеко не найкращий результат. За їх словами, у цьому винна непередбачувана робота електронних систем стабілізації.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електричного седана Mercedes-Benz EQE.