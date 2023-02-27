Кросовер Hyundai Tucson провалив тест на керованість (відео)

Гібридний кросовер не зміг пройти лосиний тест на потрібній швидкості. Найкраща спроба була досягнута на швидкості 74 км/год за необхідних 77 км/год.

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Експерти перевірили керованість гібридного кросовера Hyundai Tucson. Модель не змогла впоратися з лосиним тестом на потрібній швидкості. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Гібрид Hyundai Tucson, що підключається, виявився не настільки маневреним, як очікували експерти. Цікаво те, що одноплатформний кросовер Kia Sportage показав один із найкращих результатів у лосиному тесті.

Для тестів використовували версію з 1,6-літровим двигуном і електромотором потужністю 265 к.с. На автомобіль було встановлено шини Michelin Primacy 4 (235/50 R19).

Спочатку Hyundai Tucson пройшов тест на слалом. Його результат виявився посереднім, тому що кросоверу знадобилося рівно 24 секунди, щоби пройти смугу перешкод. Для порівняння, Mercedes-Benz EQE та MINI Cooper SE Countryman виявилися швидшими.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення та швидко змінити смугу руху. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

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На швидкості 78 км/год водій почав втрачати керування. Найкращим результатом проходження лосиного тесту стала швидкість 74 км/год.

Раніше Фокус розповів, що експерти протестували популярний кросовер Suzuki Vitara у випробуваннях на керованість.