Кроссовер Hyundai Tucson провалил тест на управляемость (видео)

Гибридный кроссовер не смог пройти "лосиный тест" на необходимой скорости. Лучшая попытка была достигнута на скорости 74 км/ч при необходимых 77 км/ч.

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Эксперты проверили управляемость гибридного кроссовера Hyundai Tucson. Модель не смогла справиться с "лосиным тестом" на необходимой скорости. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Подключаемый гибрид Hyundai Tucson оказался не настолько маневренным, как ожидали эксперты. Интересно то, что одноплатформенный кроссовер Kia Sportage показал один из лучших результатов в "лосином тесте".

Для тестов использовалась версия с 1,6-литровым двигателем и электромотором мощностью 265 л.с. На автомобиль были установлены шины Michelin Primacy 4 (235/50 R19).

Сперва Hyundai Tucson прошел тест на слалом. Его результат оказался посредственным, так как кроссоверу понадобилось ровно 24 секунды, чтобы пройти полосу препятствий. Для сравнения, Mercedes-Benz EQE и MINI Cooper SE Countryman оказались быстрее.

Во время "лосиного теста" имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения и быстро изменить полосу движения. Для успешного прохождения испытания нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

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На скорости 78 км/ч водитель начал терять управление. Лучшим результатом прохождения "лосиного теста" стала скорость 74 км/ч.

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