Гибридный кроссовер Kia Sportage не справился с тестами на управляемость (видео)

Подключаемый гибрид Kia Sportage PHEV оказался менее проворным, чем бензиновая версия модели. Кроссовер не смог проехать "лосиный тест" на необходимой скорости.

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Эксперты проверили управляемость подключаемого гибридного кроссовера Kia Sportage. Автомобиль не смог справиться с "лосиным тестом" на необходимой скорости. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Kia Sportage PHEV показал далеко не лучшие результаты в тестах на управляемость, в отличие от бензиновой версии авто. Эксперты отметили, что гибрид страдает от недостатка поворачиваемости из-за большого веса.

Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 261 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Автомобиль "обули" в шины Michelin Primacy 4 (235/50 R19).

Сперва Kia Sportage PHEV прошел тест на слалом. Модель показала один из худших результатов, проехав полосу препятствий за 24,0 секунды. Такое же время показал соплатформенный Hyundai Tucson PHEV.

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Кроссовер Hyundai Tucson провалил тест на управляемость (видео)

Во время "лосиного теста" имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля состоит в том, чтобы избежать столкновения. Для успешного прохождения испытания нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Сперва водитель пытался проехать полосу препятствий на скорости 75 км/ч, но автомобиль оказался слишком тяжелым. Единственная успешная попытка состоялась на скорости 71 км/ч.

Эксперты считают, что гибридная силовая установка слишком утяжелила кроссовер. Именно поэтому он показал посредственные результаты в испытаниях.

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