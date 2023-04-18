Спортивный универсал BMW неожиданно провалил тест на управляемость (видео)

Заряженный универсал BMW M340d Touring xDrive прошел "лосиный тест" и тест на слалом. Автомобиль показал далеко не лучшие результаты в этих испытаниях.

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Эксперты проверили управляемость заряженного дизельного универсала BMW M340d Touring xDrive в двух сложных тестах. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Компактный универсал BMW M340d Touring является заряженной версией стандартной модели. Автомобиль оснащен фирменной системой полного привода xDrive, что обеспечивает ему больше сцепления с дорогой.

BMW M340d Touring xDrive оснащен 3,0-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 335 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды.

Тестовый автомобиль был "обут" в шины Michelin Pilot Sport 4 S размером 225/40 R19 спереди и 255/35 R19 сзади. Они отлично подходят для теплой и сухой погоды.

Сперва BMW M340d Touring xDrive прошел тест на слалом. Универсал проехал полосу препятствий за 23,7 секунды, что является неплохим результатом. Тем не менее модель уступает многим электрокарам и спорткарам.

Затем электрокар испытали в "лосином тесте", во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Водитель-испытатель пытался проехать полосу препятствий на скорости 75 км/ч, но BMW M340d Touring xDrive оказался слишком тяжелым. Единственная успешная попытка состоялась на скорости 71 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что гибридный кроссовер Kia Sportage не справился с тестами на управляемость.