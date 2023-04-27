Кросовер Subaru Outback впорався з тестом на керованість (відео)

Кросовер зміг впоратися з лосиним тестом, але експерти чекали більшого. Досягти кращих результатів не вдалося через поганий розподіл ваги.

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Експерти перевірили керованість популярного кросовера Subaru Outback у лосиному тесті. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Subaru Outback має великий попит у США та Європі. Модель відрізняється високою практичністю та надійними двигунами.

Експерти заявили, що кросовер виявився не таким спритним, як очікувалося. У цьому вина поганого розподілу ваги та високого дорожнього просвіту.

Попри недоліки, кросоверу все ж таки вдалося впоратися з випробуванням. Автомобіль не зачепив жодного з конусів.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Subaru Outback удалося пройти лосиний тест на швидкості 72 км/год. Кросовер зберіг зчеплення з дорогою та успішно стабілізувався після різкого повороту.

Шведські експерти тестують автомобілі лише з повною масою. Тому вага Subaru Outback під час випробування складала 2200 кг.

Випробування проходила версія Touring. Її вартість у Швеції складає від 42 790 доларів.

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Subaru Outback оснащений 2,5-літровим опозитним двигуном потужністю 166 к.с. і 252 Нм крутного моменту. Він працює у парі з безступеневою трансмісією Lineartronic.

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