Спортивний седан BMW M3 пройшов тест на керованість (відео)

Для випробування вибрали модель BMW M3 Competition із заднім приводом. Седан зберіг зчеплення з дорогою та не зачепив жодного конуса.

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Експерти перевірили керованість зарядженого седана BMW M3 Competition. Модель добре впоралася з лосиним тестом. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Для випробування шведська компанія Teknikens Värld вибрала BMW M3 Competition із заднім приводом. Автомобіль має менше зчеплення з дорогою, ніж повнопривідна модифікація, але має меншу вагу.

Експерти заявили, що BMW M3 Competition "легко керувати на межі можливостей". У автомобіля є трохи недостатньої керованості, але це не створює проблем.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

BMW M3 Competition удалося пройти лосиний тест на швидкості 76 км/год. Седан зберіг зчеплення з дорогою та не зачепив жодного конуса.

BMW M3 Competition оснащується 3,0-літровим турбованим шестициліндровим двигуном потужністю 510 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Він працює у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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