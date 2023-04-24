Спортивный седан BMW M3 прошел тест на управляемость (видео)

Для испытания выбрали модель BMW M3 Competition с задним приводом. Седан сохранил сцепление с дорогой и не задел ни один из конусов.

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Эксперты проверили управляемость заряженного седана BMW M3 Competition. Модель хорошо справилась с лосиным тестом. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Для испытания шведская компания Teknikens Värld выбрала BMW M3 Competition с задним приводом. Автомобиль имеет меньше сцепления с дорогой, чем полноприводная модификация, но обладает меньшим весом.

Эксперты заявили, что BMW M3 Competition "легко управлять на пределе возможностей". У автомобиля есть немного недостаточной поворачиваемости, но это не создает проблем.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

BMW M3 Competition удалось пройти лосиный тест на скорости 76 км/ч. Седан сохранил сцепление с дорогой и не задел ни один из конусов.

BMW M3 Competition оснащается 3,0-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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