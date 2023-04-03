Купе-кроссовер Peugeot 408 разочаровал в тестах на управляемость (видео)

Peugeot 408 разочаровал экспертов своей управляемостью. Кроссовер неустойчивый, а его маневренность оказалась на уровне больших внедорожников.

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Эксперты проверили управляемость купе-кроссовера Peugeot 408, который оказался менее маневренным, чем ожидалось. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Peugeot 408 показал плохие результаты в тестах на управляемость. У кроссовера слишком мягкая подвеска, из-за чего он теряет устойчивость при маневрировании.

Испытания проходил автомобиль в версии PureTech 130 EAT8 с 1,2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощность 130 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 11,5 секунды и развивать скорость до 210 км/ч. Автомобиль "обули" в шины Michelin e-Primacy 4 205/55 R19.

Сперва Peugeot 408 прошел тест на слалом. Кроссовер проехал полосу препятствий за 25,9 секунды. Он оказался быстрее гибридного внедорожника Land Rover Range Rover Sport P510e Autobiography, но уступил гибридному кроссоверу Nissan X-Trail 1.5 e-Power 213.

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После этого кроссовер испытали в "лосином тесте", во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Сперва полосу препятствий пытались проехать на скорости 73 км/ч, но кроссовер потерял устойчивость и задел конусы. Единственная успешная попытка состоялась на скорости 72 км/ч.

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