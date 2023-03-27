Электромобиль MG 4 провалил тест на управляемость (видео)

Электромобиль MG 4 прошел "лосиный тест" и тест на слалом. Автомобиль показал посредственные результаты в этих испытаниях.

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Эксперты проверили управляемость электромобиля MG 4. Большой вес не позволил авто справится с "лосиным тестом". Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

MG 4 показал не самые лучшие результаты в тестах на управляемость. Эксперты отметили, что из-за большого веса электромобиль становится нестабильным на высоких скоростях.

Испытания проходил электрокар в версии Luxury с 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей на 64 кВтч. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды и может проехать 435 км на одном заряде. Автомобиль "обули" в шины Continental PremiumContact C 215/50 R17 XL.

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Сперва MG 4 прошел тест на слалом. Электромобиль проехал полосу препятствий за 24,8 секунды, что является одним из худших результатов.

Затем электрокар испытали в "лосином тесте", во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Водитель-испытатель пытался проехать полосу препятствий на скорости 77 км/ч, но MG 4 потерял сцепление с дорогой. Единственная успешная попытка состоялась на скорости 74 км/ч.

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