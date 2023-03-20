В Украине появился доступный британский электромобиль с запасом хода 435 км (фото)

MG 4 — недорогой электрический хэтчбек С-класса с богатым оснащением. Модель предложена в версиях мощностью 170 и 204 л. с.

Related video

В Украину привезли новый MG 4 2023. Электрический хэтчбек уже появился в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт MG в Украине.

Электромобиль MG 4 — 4,3-метровый хэтчбек С-класса, ставший более дешевой альтернативой Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Цена MG 4 в Украине стартует с 986 730 гривен.

Электрокар отличается граненным дизайном Фото: MG

Авто отличается граненым дизайном с выраженным "носом", раскосыми фарами и высокой оконной линией крыши. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером.

В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и 10-дюймовый тачскрин. У авто оригинальная двухуровневая центральная консоль. Объем багажника составляет 363-1177 л.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: MG

Электромобиль MG 4 в Украине предложат в двух версиях. Базовый вариант STD получил доступ без ключа, климат-контроль, парктроник, датчик света. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Новый MG 4 получил оригинальную центральную консоль Фото: MG

Версия Luxury добавляет электропривод водительского сиденья, подогрев кресел, беспроводную зарядку для смартфонов, камеры кругового обзора и спутниковую навигацию.

Важно

На украинский рынок выходит первый купе-кроссовер Peugeot: подробности и цены (фото)

Кроме того, версии отличаются силовыми установками. MG 4 STD получил мотор на 170 л. с. и батарею емкостью 51 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и обладает запасом хода 350 км.

Электромобиль предложен в двух версиях Фото: MG

В версии Luxury установлены 204-сильный мотор и батарея на 64 кВт∙ч. Такой электромобиль MG 4 тяжелее и медленнее (7,9 с до 100 км/ч), но зато может проехать 435 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появился флагманский электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода до 400 км.

Также мы писали, что в Украине появится оригинальный внедорожный седан Citroen C4 X.