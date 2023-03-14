На украинский рынок выходит необычный кросс-седан Citroen с расходом 4,8 л/100 км (фото)

Citroen C4 X сочетает в себе черты седана и кроссовера. У автомобиля высокий клиренс и пластиковый внедорожный обвес, а объем багажника составляет 510 л.

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В Украине вскоре появится новый Citroen C4 X. Оригинальный седан повышенной проходимости предложат в бензиновых и дизельных версиях. Об этом сообщает официальный сайт французской марки.

Дизайн Citroen C4 X 2023

Как и стандартный пятидверный Citroen C4 2022, кросс-седан отличается оригинальным дизайном передней части с фарами, напоминающими логотип французской марки.

Citroen C4 X на 240 мм длиннее пятидверной модели Фото: Stellantis

У авто высокий (160 мм) клиренс, а нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом — это своеобразный седан-кроссовер. Четырехдверная версия модели на 240 мм длиннее хэтчбека.

Размеры Citroen C4 X 2023:

длина — 4600 мм;

ширина — 1834 мм;

высота — 1525 мм;

колесная база — 2670 мм.

В крышку багажника интегрирован спойлер Фото: Stellantis

Интерьер и комплектация Citroen C4 X

Салон Citroen C4 X также повторяет интерьер хэтчбека. Автомобиль получил компактную цифровую панель приборов и большой 10,1-дюймовый тачскрин с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Вместе с тем, на втором ряду седан Citroen C4 просторнее, а объем его багажника составляет 510-1360 л.

На центральной панели установлен большой 10-дюймовый дисплей Фото: Stellantis

Базовая комплектация Citroen C4 X Feel (от 895 030 гривен) включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев передних сидений, камеру заднего вида, систему контроля усталости водителя, датчики света и дождя.

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Топовый вариант Shine (от 1 097 420 гривен) добавляет бесключевой доступ, навигацию, проекцию на лобовое стекло, подогрев задних сидений. Кроме того, в этом случае установлен пакет "Безопасность" — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержания в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

Седан Citroen C4 просторнее хэтчбека на втором ряду Фото: Stellantis

Кроссовер Citroen C4 X, характеристики

Новый Citroen C4 X в Украине предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (100 и 130 л. с.), а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. Начальный 100-сильный вариант получил 6-ступенчатую механическую КПП, а две других версии — 8-ступенчатый автомат. Самой быстрой является дизельная версия — она разгоняется до 100 км/ч за 10,8 с и развивает 210 км/ч, расходуя при этом всего 4,8 л/100 км в смешанном цикле.

Объем багажника составляет 510 л Фото: Stellantis

Подвеску седана дополнили технологией Progressive Hydraulic Cushions — гидравлическими упорами амортизаторов, делающими езду более плавной.

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