На український ринок виходить незвичайний крос-седан Citroen із витратою 4,8 л/100 км (фото)
Citroen C4 X поєднує в собі риси седана та кросовера. У автомобіля високий кліренс і пластикове позашляхове обважування, а об'єм багажника становить 510 л.
В Україні незабаром з'явиться новий Citroen C4 X. Оригінальний седан підвищеної прохідності запропонують у бензинових та дизельних версіях. Про це повідомляє офіційний сайт французької марки.
Дизайн Citroen C4 X 2023
Як і стандартний п'ятидверний Citroen C4 2022, крос-седан відрізняється оригінальним дизайном передньої частини з фарами, що нагадують логотип французької марки.
У авто високий (160 мм) кліренс, а нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обважуванням – це своєрідний седан-кросовер. Чотиридверна версія моделі на 240 мм довша за хетчбек.
Розміри Citroen C4 X 2023:
- довжина — 4600 мм;
- ширина — 1834 мм;
- висота — 1525 мм;
- колісна база — 2670 мм.
Інтер'єр та комплектація Citroen C4 X
Салон Citroen C4 X також повторює інтер'єр хетчбеку. Автомобіль отримав компактну цифрову панель приладів та великий 10,1-дюймовий тачскрин із бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Разом з тим, на другому ряду седан Citroen C4 просторіший, а об'єм його багажника становить 510-1360 л.
Базова комплектація Citroen C4 X Feel (від 895 030 гривень) включає діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду, систему контролю втоми водія, датчики світла та дощу.Важливо
Топовий варіант Shine (від 1097420 гривень) додає безключовий доступ, навігацію, проекцію на лобове скло, підігрів задніх сидінь. Крім того, у цьому випадку встановлено пакет "Безпека" — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.
Кросовер Citroen C4 X, характеристики
Новий Citroen C4 X в Україні запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (100 і 130 к. с.), а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Початковий 100-сильний варіант отримав 6-ступінчасту механічну КПП, а дві інші версії — 8-ступінчастий автомат. Найшвидшою є дизельна версія — вона розганяється до 100 км/год за 10,8 с і розвиває 210 км/год, витрачаючи при цьому всього 4,8 л/100 км у змішаному циклі.
Підвіску седана доповнили технологією Progressive Hydraulic Cushions — гідравлічними упорами амортизаторів, що роблять їзду більш плавною.
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