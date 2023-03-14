На український ринок виходить незвичайний крос-седан Citroen із витратою 4,8 л/100 км (фото)

Citroen C4 X поєднує в собі риси седана та кросовера. У автомобіля високий кліренс і пластикове позашляхове обважування, а об'єм багажника становить 510 л.

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В Україні незабаром з'явиться новий Citroen C4 X. Оригінальний седан підвищеної прохідності запропонують у бензинових та дизельних версіях. Про це повідомляє офіційний сайт французької марки.

Дизайн Citroen C4 X 2023

Як і стандартний п'ятидверний Citroen C4 2022, крос-седан відрізняється оригінальним дизайном передньої частини з фарами, що нагадують логотип французької марки.

Citroen C4 X на 240 мм довше п'ятидверної моделі Фото: Stellantis

У авто високий (160 мм) кліренс, а нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обважуванням – це своєрідний седан-кросовер. Чотиридверна версія моделі на 240 мм довша за хетчбек.

Розміри Citroen C4 X 2023:

довжина — 4600 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1525 мм;

колісна база — 2670 мм.

В кришку багажника інтегровано спойлер Фото: Stellantis

Інтер'єр та комплектація Citroen C4 X

Салон Citroen C4 X також повторює інтер'єр хетчбеку. Автомобіль отримав компактну цифрову панель приладів та великий 10,1-дюймовий тачскрин із бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Разом з тим, на другому ряду седан Citroen C4 просторіший, а об'єм його багажника становить 510-1360 л.

На центральній панелі встановлено 10-дюймовий дисплей Фото: Stellantis

Базова комплектація Citroen C4 X Feel (від 895 030 гривень) включає діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду, систему контролю втоми водія, датчики світла та дощу.

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Топовий варіант Shine (від 1097420 гривень) додає безключовий доступ, навігацію, проекцію на лобове скло, підігрів задніх сидінь. Крім того, у цьому випадку встановлено пакет "Безпека" — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Седан Citroen C4 просторіший за хетчбек на другому ряду Фото: Stellantis

Кросовер Citroen C4 X, характеристики

Новий Citroen C4 X в Україні запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (100 і 130 к. с.), а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Початковий 100-сильний варіант отримав 6-ступінчасту механічну КПП, а дві інші версії — 8-ступінчастий автомат. Найшвидшою є дизельна версія — вона розганяється до 100 км/год за 10,8 с і розвиває 210 км/год, витрачаючи при цьому всього 4,8 л/100 км у змішаному циклі.

Об'єм багажника седана складає 510 л Фото: Stellantis

Підвіску седана доповнили технологією Progressive Hydraulic Cushions — гідравлічними упорами амортизаторів, що роблять їзду більш плавною.

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