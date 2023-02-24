В Україні з'явиться найпотужніший Nissan Qashqai: він витрачає лише 5,2 л на 100 км (фото)

У гібридній установці e-Power головну роль відіграє електромотор, а бензиновий двигун є генератором. Такий Nissan Qashqai не тільки економічний, а й розганяється до 100 км/год за 7,9 с.

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Лінійку Nissan Qashqai в Україні поповнить топова версія e-Power. Кросовер із економною гібридною установкою з'явиться на нашому ринку в першій половині березня. Подробиці автомобіля з'явилися на офіційному сайті японської марки.

[ + – ] Кросовер розганяється до 100 км/год за 7,9 с Фото: Nissan

Новий Nissan Qashqai e-Power оснащений дуже нестандартною силовою установкою. Передні колеса обертає 190-сильний електромотор, а 1,5-літровий бензиновий турбодвигун відіграє роль генератора та виробляє електроенергію. До речі, встановлення e-Power в Україні також доступне й для старшого Nissan X-Trail.

Гібрид Nissan Qashqai 2023 витрачає 5,2 л/100 км у комбінованому циклі. До того ж він найшвидший у лінійці — розганяється до 100 км/год за 7,9 с.

[ + – ] Гібрид Nissan Qashqai запропонований у багатих комплектаціях Фото: Nissan

Купити Nissan Qashqai e-Power можна за ціною від 1 548 510 гривень, до того ж гібрид запропонований у дорожчих комплектаціях. Стартовий варіант N-Connecta отримав безключовий доступ, віртуальну панель приладів, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, датчики світла й дощу, підігрів сидінь, керма та лобового скла.

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У топовому варіанті Tekna+ (від 1 774 800 гривень) салон оздоблений шкірою, додані акустика Bose, електропривід і масаж сидінь. У всіх Nissan Qashqai 2023 багате безпекове обладнання — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, контроль "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Передні колеса кросовера обертають електромотор, а бензиновий двигун служить генератором Фото: Nissan

Раніше на український ринок вийшов м'який гібрид Nissan Qashqai із 1,3-літровим турбомотором потужністю 140 і 158 к.с.

Також Фокус повідомляв, що в майбутньому кросовери Nissan Juke, Qashqai і X-Trail стануть електромобілями.