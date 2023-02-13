В Україні стартували продажі гібридного кросовера Nissan Qashqai: подробиці та ціни

В Україні Nissan Qashqai MHEV доступний у п'яти комплектаціях. Кросовер отримав багате оснащення та економічну силову установку.

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Компанія "Нісан Мотор Україна" оголосила про старт продажу нового гібридного кросовера Nissan Qashqai MHEV. Автомобіль запропонують у п'яти комплектаціях. Подробиці розповіли на сайті дилера.

Кросовер Nissan Qashqai оснащується м'якою гібридною системою MHEV. Це дозволило зменшити витрату палива та шкідливі викиди.

[ + – ] Nissan Qashqai MHEV запропонований з м'якою гібридною системою Фото: Nissan

Гібридна система Nissan Qashqai відновлює енергію за допомогою регенерації під час гальмування. Запас накопичується в літій-іонній акумуляторній батареї.

Енергія використовується для роботи систем старт/стоп, а також для допомоги під час старту на схилі. На низьких швидкостях бензиновий двигун вимикається.

Крім цього електромотор додає близько 6 Нм крутного моменту під час розгону в діапазоні з 20 до 110 км/год. Це дозволяє знизити навантаження на ДВЗ.

У Nissan Qashqai MHEV встановлений 1,3-літровий бензиновий двигун DIG-T потужністю 140 або 158 к. с. і крутним моментом 240 або 270 Нм відповідно. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою або варіатором Xtronic.

[ + – ] Електромотор доповнює 1,3-літровий бензиновий двигун Фото: Фокус

В Україні кросовер запропонують у п'яти комплектаціях, базовою з яких стане Visia вартістю від 1 009 690 грн. В неї входять повністю світлодіодні фари, задні датчики паркування, 7-дюймовий дисплей мультимедійний, інтелектуальний круїз-контроль і пакет систем активної безпеки.

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Дорожча версія Acenta коштуватиме 1 094 740 грн. Вона доповнить кросовер системою безключового доступу, двозонним клімат-контролем, камерою заднього виду та збільшеним 8-дюймовим мультимедійним дисплеєм.

[ + – ] Дорожчі комплектації пропонують шкіряний інтер'єр Фото: Nissan

Максимальна комплектація Tekna+ коштує від 1 505 860 грн. Вона включає 19-дюймові легкосплавні диски, сидіння зі шкіри преміумякості, масаж передніх сидінь та аудіосистему Bose Audio System.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.