В Україні стартували продажі гібридного кросовера Nissan Qashqai: подробиці та ціни
В Україні Nissan Qashqai MHEV доступний у п'яти комплектаціях. Кросовер отримав багате оснащення та економічну силову установку.
Компанія "Нісан Мотор Україна" оголосила про старт продажу нового гібридного кросовера Nissan Qashqai MHEV. Автомобіль запропонують у п'яти комплектаціях. Подробиці розповіли на сайті дилера.
Кросовер Nissan Qashqai оснащується м'якою гібридною системою MHEV. Це дозволило зменшити витрату палива та шкідливі викиди.
Гібридна система Nissan Qashqai відновлює енергію за допомогою регенерації під час гальмування. Запас накопичується в літій-іонній акумуляторній батареї.
Енергія використовується для роботи систем старт/стоп, а також для допомоги під час старту на схилі. На низьких швидкостях бензиновий двигун вимикається.
Крім цього електромотор додає близько 6 Нм крутного моменту під час розгону в діапазоні з 20 до 110 км/год. Це дозволяє знизити навантаження на ДВЗ.
У Nissan Qashqai MHEV встановлений 1,3-літровий бензиновий двигун DIG-T потужністю 140 або 158 к. с. і крутним моментом 240 або 270 Нм відповідно. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою або варіатором Xtronic.
В Україні кросовер запропонують у п'яти комплектаціях, базовою з яких стане Visia вартістю від 1 009 690 грн. В неї входять повністю світлодіодні фари, задні датчики паркування, 7-дюймовий дисплей мультимедійний, інтелектуальний круїз-контроль і пакет систем активної безпеки.Важливо
Дорожча версія Acenta коштуватиме 1 094 740 грн. Вона доповнить кросовер системою безключового доступу, двозонним клімат-контролем, камерою заднього виду та збільшеним 8-дюймовим мультимедійним дисплеєм.
Максимальна комплектація Tekna+ коштує від 1 505 860 грн. Вона включає 19-дюймові легкосплавні диски, сидіння зі шкіри преміумякості, масаж передніх сидінь та аудіосистему Bose Audio System.
Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.