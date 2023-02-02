В Україні з'явився новий економічний кросовер Toyota Corolla (фото)

Toyota Corolla Cross займає нішу між моделями Yaris Cross та RAV4. Кросовер запропонований виключно у гібридній версії та витрачає 4,3 л на 100 км.

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На український ринок вийшла нова Toyota Corolla Cross. Компактний кросовер С-класу вже привезли до нашої країни. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Модель побудована на платформі Toyota Corolla Фото: toyota.com.ua

Кросовер Toyota Corolla займає нішу між компактною Toyota Yaris Cross і популярною RAV4. Авто досягає 4435 мм у довжину при колісній базі 2640 мм. Назва натякає, що в основі лежить платформа моделі Corolla.

У авто стриманий дизайн з широкою решіткою радіатора, довгастими діодними фарами та профільованими боковинами. У салоні базової версії встановлена цифрова панель приладів. Об'єм багажника становить 403-1321 л.

[ + – ] Базове обладнання включає цифрову панель приладів Фото: toyota.com.ua

Нова Toyota Corolla Cross в Україні доступна виключно у гібридному виконанні. Бензинова 2,0-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 197 к. с. Кросовер розганяється до 100 км/год за 7,6 сек і розвиває 180 км/год, а середня витрата палива становить 4,3 л/100 км.

[ + – ] У топовій версії салон оздоблений шкірою Фото: toyota.com.ua

Придбати Toyota Corolla Cross можна за ціною від 1306100 гривень. Базова версія Live дуже багато оснащена — 17-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, камера заднього виду, підігрів сидінь, керма та лобового скла.

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Також передбачено комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків та керування світлом фар.

[ + – ] Кросовер Toyota доступний лише у гібридній версії Фото: toyota.com.ua

Топовий варіант Premium (від 1507750 гривень) додає безключовий доступ, шкіряний салон, панорамний дах, паркувальний автопілот, бездротову зарядку для смартфонів, контроль "сліпих" зон, електроприводи крісла водія та двері багажника.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі Toyota Corolla створили гібридний універсал Suzuki.

Також ми писали, що на український ринок вийшов перший преміальний кросовер Mazda.