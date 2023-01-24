На український ринок виходить перший преміальний кросовер Mazda: подробиці та ціни (фото)

Кросовер Mazda CX-60 — первісток у новому сімействі преміальних моделей японської марки. У нього розкішний шкіряний салон та багата комплектація, а топова версія отримала 284-сильний V6.

Related video

В Україні з'явиться нова Mazda CX-60. З цією моделлю японська марка відкриває собі преміумсегмент. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті Mazda.

[ + – ] Авто має довгий капот і високу віконну лінію Фото: Mazda

Mazda CX-60 2023 — перша модель в новому сімействі, що включає п'яти- та семимісні кросовери. В основі авто лежить сучасна платформа з поздовжнім розташуванням двигуна.

[ + – ] Модель запропонують із бензиновими двигунами потужністю 192 та 284 к. с. Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-60 досягає 4745 мм у довжину при колісній базі 2870 мм. Він має солідний дизайн з довгим капотом і високою віконною лінією. Фірмові широкі грати радіатора поєднуються з довгастими діодними фарами. Всі версії отримали 20-дюймові диски.

[ + – ] Кросовер отримав віртуальний щиток приладів та проєкцію на лобове скло Фото: Mazda

Оскільки модель позиціонують як преміальну, то вже в базовій версії салон оздоблений шкірою. Кросовер отримав віртуальну панель приладів, 12,3-дюймовий тачскрин та проєкцію на лобове скло. Об'єм багажника становить 570-1148 л.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою вже у базовій версії Фото: Mazda

Mazda CX-60 в Україні коштує від 1862900 гривень і дуже багато оснащена. Початковий варіант отримав безключовий доступ, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, електроприводи сидінь та двері багажника, підігрів усіх сидінь та керма, камеру заднього виду, бездротову зарядку для смартфонів.

Важливо

В Україні з'явиться оригінальний седан-кросовер Citroen з великим багажником (фото)

Версія Premium-Line вартістю від 2 086 900 гривень додає панорамний дах, електропривод кермової колонки, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду та акустику Bose. У всіх Mazda CX-60 2023 багате безпекове обладнання — адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю "сліпих" зон і втоми водія.

[ + – ] Об'єм багажника складає 570-1148 л Фото: Mazda

Преміальний кросовер Mazda CX-60 запропонують із 2,5-літровою 192-сильною бензиновою четвіркою та 3,3-літровим турбованим V6 на 284 к. с. У потужнішої версії розгін до 100 км/год займає 6,9 з. Всі версії отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що флагманський кросовер Mazda CX-90 показали на фото та відео до прем'єри.

Також ми писали, що Mazda спроєктувала поворотники, які працюють у такт із людським серцем.