Mazda створила поворотники, які працюють у такт людського серця (відео)

Дизайнер Mazda вважає, що так нові моделі відчуваються спокійнішими та безпечнішими. Ця технологія пізніше стане доступною на багатьох моделях бренду.

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У Mazda створили інноваційні сигнали повороту, які покликані "олюднити" нові автомобілі. Вони працюють у такт із серцем. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Дизайнер і керівник розробки світлотехніки Mazda Ацуші Йошида заявив, що сучасні автомобілі часто позбавлені "душі". Тому він вирішив створити незвичайні поворотники, які імітують биття людського серця.

Нові сигнали повороту вже дебютували на Mazda CX-30, а пізніше стануть доступними на інших моделях. Йошида заявив, що розробити цю технологію було не так просто.

Поворотники, що пульсують, плавно вмикаються та вимикаються. За словами дизайнера, так вдається знизити напругу інших учасників руху та створити відчуття спокою.

Йошида поділився, що для того, щоб здобути правильний ритм, він дивився на електрокардіограми, спостерігаючи за хвилями, що створюються серцебиттям. Він вивчив їх, як вони затримуються та зменшуються.

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Для розробки поворотників знадобилося два роки. Під час перших випробувань вогні згасали надто швидко.

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