Mazda показала недорогий гібридний кросовер із витратою палива 1 літр на 100 км (фото)

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV стане першим автомобілем бренду, що отримає новий роторний двигун. Він розроблений з упором на економічність і дозволяє суттєво скоротити витрати палива.

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Mazda відродила роторні двигуни через 11 років після зняття їх із виробництва. Нову силову установку отримає гібридний кросовер MX-30. Подробиці розповіли на сайті бренду.

Востаннє Mazda використала роторні двигуни на спорткарі RX-8, виробництво якого припинилося у 2012 році. На початку січня стало відомо про відродження культового двигуна, який прославив компанію.

На автосалоні у Брюсселі Mazda показала MX-30 e-Skyactiv R-EV. Його роторний двигун розроблений з акцентом на економічність.

[ + – ] Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV отримав новий роторний двигун Фото: Mazda

830-кубовий бензиновий роторний двигун з безпосереднім упорскуванням має високий рівень стиснення 11,9:1. Він видає потужність 75 к. с. при 4700 об/хв і 116 Нм крутного моменту при 4000 об/хв. Він не обертає колеса, а працює як генератор для електромотора потужністю 167 к. с. і з крутним моментом 260 Нм, щоб збільшити запас ходу.

Унікальна силова установка дозволяє досягти запасу ходу до понад 600 кілометрів. Роторний двигун живиться від 50-літрового бензобака, встановленого перед задньою віссю, а літій-іонний акумулятор місткістю 17,8 кВтг встановлений в днище кузова.

[ + – ] Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV відрізняється неймовірно низькою витратою палива Фото: Mazda

У Mazda вважають, що власники MX-30 e-Skyactiv R-EV переважно використовуватимуть електромотор. Повністю електричний запас ходу за циклом WLTP становить 85 км.

Для повного заряджання акумулятора потрібно 1 годину 40 хвилин від розетки потужністю 11 кВт. Заряджання від 20 до 80 відсотків при використанні постійного струму 36 кВт займе 25 хвилин.

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MX-30 e-Skyactiv R-EV розганяється від 0 до 100 км/год за 9,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 140 км/год. Вага гібридного кросовера становить 1703 кілограми. Витрата палива становить лише 1 літр на 100 кілометрів за циклом WLTP.

У Німеччині Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV продаватимуть за ціною від 35 990 євро. Топова версія Edition R коштуватиме 45 040 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda показала перші фото нового флагманського сімейного кросовера CX-90.