Mazda показала недорогой гибридный кроссовер с расходом топлива 1 литр на 100 км (фото)

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV станет первым автомобилем бренда, который получит новый роторный двигатель. Он разработан с упором на экономичность и позволяет существенно сократить расход топлива.

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Mazda возродила роторные двигатели спустя 11 лет после снятия их с производства. Новую силовую установку получит гибридный кроссовер MX-30. Подробности рассказали на сайте бренда.

В последний раз Mazda использовала роторные двигатели на спорткаре RX-8, производство которого прекратилось в 2012 году. В начале января стало известно о возрождении культового мотора, который прославил компанию.

На автосалоне в Брюсселе Mazda показала MX-30 e-Skyactiv R-EV. Его роторный двигатель был разработан с упором на экономичность.

[ + – ] Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV получил новый роторный двигатель Фото: Mazda

830-кубовый бензиновый роторный двигатель с непосредственным впрыском имеет высокую степень сжатия 11,9:1. Он выдает мощность 75 л.с. при 4700 об/мин и 116 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Он не вращает колеса, а работает как генератор для электромотора мощностью 167 л.с. и с крутящим моментом 260 Нм, чтобы увеличить запас хода.

Уникальная силовая установка позволяет добиться запаса хода до более чем 600 километров. Роторный двигатель питается от 50-литрового бензобака, установленного прямо перед задней осью, а литий-ионный аккумулятор емкостью 17,8 кВтч установлен в днище кузова.

[ + – ] Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV отличается невероятно низким расходом топлива Фото: Mazda

В Mazda считают, что владельцы MX-30 e-Skyactiv R-EV будут преимущественно использовать электромотор. Полностью электрический запас хода по циклу WLTP составляет 85 км.

Для полной зарядки аккумулятора потребуется 1 час 40 минут от розетки мощностью 11 кВт. Зарядка от 20 до 80 процентов при использовании постоянного тока 36 кВт займет 25 минут.

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MX-30 e-Skyactiv R-EV разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 140 км/ч. Вес гибридного кроссовера составляет 1703 килограмма. Расход топлива составляет всего 1 литр на 100 километров по циклу WLTP.

В Германии Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV будут продавать по цене от 35 990 евро. Топовая версия Edition R обойдется в 45 040 евро.

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