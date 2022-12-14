Новый флагман: опубликованы первые фото семейного кроссовера Mazda CX-90
Новая Mazda CX-90 в 2023 году придет на смену модели CX-9. Кроссовер предложат в мощных бензиновой и гибридной версиях.
Появились первые официальные фото Mazda CX-90. Большой семиместный кроссовер презентуют в январе в США и станет новым флагманом японской марки. Снимки опубликовали на сайте Mazda.
Новая Mazda CX-90 будет преемником модели CX-9. На тизерах видны лишь отдельные детали дизайна кроссовера. У него рельефная дверь багажника и продолговатые фонари. Скорее всего, внешний вид будет выдержан в духе младшей модели Mazda CX-60, с которой CX-90 делит заднеприводную платформу.
Ожидается, что кроссовер Mazda CX-90 2023 будет несколько крупнее предшественника, то есть его длина превысит 5 метров, а ширина составит около 2 м. Ключевым для модели будет североамериканский рынок, где любят большие автомобили.
В Mazda подтвердили, что кроссовер получит подзаряжаемую гибридную установку от той же модели CX-60. Она состоит из 2,5-литровой бензиновой четверки и электромотора общей мощностью 328 л. с. Авто сможет проехать около 50-60 км на электротяге.Важно
Также на одном из тизеров видно, что кроссовер Mazda CX-90 оснастят рядной шестеркой. Речь идет о 3,3-литровом бензиновом турбомоторе, который в CX-60 развивает 284 л. с. Впрочем, не исключено, что для флагмана его мощность могут повысить.
Ранее Фокус сообщал, что спорткар Mazda MX-5 первого поколения вернули в производство.
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