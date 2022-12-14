Новий флагман: опубліковано перші фото сімейного кросовера Mazda CX-90

Нова Mazda CX-90 у 2023 році прийде на зміну моделі CX-9. Кросовер запропонують у потужних бензинових та гібридних версіях.

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З'явилися перші офіційні фотографії Mazda CX-90. Великий семимісний кросовер презентують у січні у США та стане новим флагманом японської марки. Знімки надрукували на сайті Mazda.

Нова Mazda CX-90 стане наступником моделі CX-9. На тизерах видно лише окремі деталі дизайну кросовера. У нього рельєфні двері багажника та довгасті ліхтарі. Швидше за все, зовнішній вигляд буде витриманий на кшталт молодшої моделі Mazda CX-60, з якою CX-90 ділить задньопривідну платформу.

[ + – ] Бензинова версія моделі отримає 3,3-літрову турбошістку Фото: Mazda

Очікується, що кросовер Mazda CX-90 2023 буде дещо більшим за попередника, тобто його довжина перевищить 5 метрів, а ширина складе близько 2 м. Ключовим для моделі буде північноамериканський ринок, де люблять великі автомобілі.

У Mazda підтвердили, що кросовер отримає гібридну установку, що підзаряджається, від тієї ж моделі CX-60. Вона складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та електромотора загальною потужністю 328 к. с. Авто зможе проїхати близько 50-60 км на електротязі.

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Також на одному з тизерів видно, що кросовер Mazda CX-90 оснастять рядною шісткою. Йдеться про 3,3-літровий бензиновий турбомотор, який у CX-60 розвиває 284 к. с. Втім, не виключено, що для флагмана його потужність може підвищити.

Раніше Фокус повідомляв, що спорткар Mazda MX-5 першого покоління повернули у виробництво.

Також ми писали, що великий семимісний кросовер готує і Toyota.