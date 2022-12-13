Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)
Xenex MX Speedster — сучасна версія найпершої Mazda MX-5 Miata. Автомобіль підготували до перегонового треку, а його флагманська версія отримала двигун V8.
Mazda MX-5 Miata першого покоління повертається. Знаменитий спортивний родстер вирішили повернути у виробництво та випускати дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії Xenex.
Саме це ательє виконало тюнінг Mazda MX-5 і випускатиме авто під назвою MX Speedster. Спорткар ґрунтовно доопрацювали для перегонового треку. Лобове скло зникло, зате з'явилися аеродинамічний обвіс та обтічники за сидіннями. Крила роздмухали, щоб помістити 17-дюймові колісні диски з широкими шинами. Замінено і фари авто.
Базова версія Xenex MX Speedster зберігає стандартний 1,8-літровий двигун на 141 к. с., проте оскільки авто полегшили на 113 кг (до 907 кг), воно стало швидшим.
У варіанті MX Speedster S двигун доповнений механічним компресором, що збільшує потужність до 200 к. с. Ну а топовий варіант Speedster RS взагалі оснастили 6,2-літровим V8 Chevrolet потужністю понад 350 к. с.Важливо
У всіх Xenex MX Speedster допрацьовано рульове керування та встановлена жорстка спортивна підвіска. Крім того, спорткар отримав ефективніші гальма Wilwood.
Нагадаємо, що Mazda MX-5 Miata першого покоління випускали з 1989 до 1998 року. Спорткар із дизайном у дусі класичного британського Lotus Elan став дуже популярним — зібрали близько 400 000 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво повернули знаменитий спорткар Ford GT, причому його потужність підняли до 1500 к. с.