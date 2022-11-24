Таємничий спорткар Mazda розсекретили перед прем'єрою (відео)

Концептуальний спорткар Mazda відрізняється елегантним дизайном, а двері піднімаються вгору. Автомобіль може бути провісником нового покоління Mazda MX-5 або прототипом спортивного електромобіля.

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Mazda розсекретила компактне спортивне купе Vision Study. Концепт-кар продемонстрували під час презентації стратегії японської марки. Відео зі спорткаром опубліковано на офіційному Youtube-каналі Mazda.

[ + – ] В авто розширені задні крила Фото: скриншот / YouTube

Нова Mazda Vision Study — елегантне спортивне купе з плавними формами та розширеними крилами. Він має довгий капот, а салон зрушений максимально назад. Фірмова решітка радіатора Mazda поєднується з тоненькими діодними фарами. Двері авто піднімаються нагору.

[ + – ] На відео показали шасі авто Фото: скриншот / YouTube

У Mazda нічого не розповіли про майбутню модель. За однією версією, це прототип кабріолета Mazda MX-5 п'ятого покоління. У цьому випадку серійна модель втратить дах та отримає звичайні двері. Раніше заявили, що нова Mazda MX-5 залишиться бензиновою та задньопривідною.

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Втім, цілком ймовірно, що це буде окрема модель, причому електрична. На відео показали шасі авто з металевим боксом за сидіннями — там може бути встановлена батарея.

До того ж нова стратегія Mazda має на увазі збільшення частки електромобілів серед продукції компанії до 40%. Зараз випускається лише один електрокар Mazda — кросовер MX-30.

Раніше Фокус розповідав, що Mazda презентувала недорогий семимісний кросовер вартістю від $20 000.