Таємничий спорткар Mazda розсекретили перед прем'єрою (відео)
Концептуальний спорткар Mazda відрізняється елегантним дизайном, а двері піднімаються вгору. Автомобіль може бути провісником нового покоління Mazda MX-5 або прототипом спортивного електромобіля.
Mazda розсекретила компактне спортивне купе Vision Study. Концепт-кар продемонстрували під час презентації стратегії японської марки. Відео зі спорткаром опубліковано на офіційному Youtube-каналі Mazda.
Нова Mazda Vision Study — елегантне спортивне купе з плавними формами та розширеними крилами. Він має довгий капот, а салон зрушений максимально назад. Фірмова решітка радіатора Mazda поєднується з тоненькими діодними фарами. Двері авто піднімаються нагору.
У Mazda нічого не розповіли про майбутню модель. За однією версією, це прототип кабріолета Mazda MX-5 п'ятого покоління. У цьому випадку серійна модель втратить дах та отримає звичайні двері. Раніше заявили, що нова Mazda MX-5 залишиться бензиновою та задньопривідною.
Втім, цілком ймовірно, що це буде окрема модель, причому електрична. На відео показали шасі авто з металевим боксом за сидіннями — там може бути встановлена батарея.
До того ж нова стратегія Mazda має на увазі збільшення частки електромобілів серед продукції компанії до 40%. Зараз випускається лише один електрокар Mazda — кросовер MX-30.
Раніше Фокус розповідав, що Mazda презентувала недорогий семимісний кросовер вартістю від $20 000.