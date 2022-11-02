Mazda презентувала недорогий сімейний кросовер за $20 тисяч (фото)

Кросовер Mazda CX-8 — подовжена версія добре знайомої у нас моделі CX-5. Авто пропонують у бензинових та дизельних версіях потужністю від 190 до 230 к. с.

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У Японії презентовано нову Mazda CX-8 2023. Семимісцевий кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж до кінця року. На батьківщині він коштуватиме від 20 000 до 34 500 доларів, а пізніше стартують продажі і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Версію Grand Journey можна впізнати за обвісом та 19-дюймовими дисками Фото: Mazda

Mazda CX-8 — подовжений варіант добре відомого у нас кросовера CX-5. Відповідно, оновили його так само, як і побратима — замінені решітка радіатора, світлотехніка та бампери. Крім того, лінійку розширили версії Grand Journey та Sports Appearance з обважуванням та особливими 19-дюймовими дисками.

[ + – ] Ззаді освіжені ліхтарі Фото: Mazda

Салон Mazda CX-8 також витриманий на кшталт молодшої моделі CX-5 і основна відмінність — третій ряд сидінь. Усередині встановлені нові передні крісла та побільшало USB-роз'ємів. Також доопрацьовано мультимедійну систему та адаптивний круїз-контроль.

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Семимісний кросовер Mazda запропонований із бензиновими 2,5-літровими моторами на 190 та 230 к. с., а також з 2,2-літровим 200-сильним турбодизелем. Всі версії оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП, а привод може бути переднім або повним. У підвісці замінені пружини та амортизатори, що зробило їзду комфортнішою.

[ + – ] У салоні замінені передні сидіння Фото: Mazda

Цікаво, що у розробці наступник Mazda CX-8. Модель з назвою CX-80 готують спеціально для європейського ринку і вона стане прміальнішою.

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