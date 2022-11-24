Таинственный спорткар Mazda рассекретили перед премьерой (видео)

Концептуальный спорткар Mazda отличается элегантным дизайном, а его двери поднимаются вверх. Авто может быть предвестником нового поколения Mazda MX-5 или прототипом спортивного электромобиля.

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Mazda рассекретила компактное спортивное купе Vision Study. Концепт-кар показали во время презентации стратегии японской марки. Видео со спорткаром опубликовано на официальном Youtube-канале Mazda.

[ + – ] У авто расширены задние крылья Фото: скриншот / YouTube

Новая Mazda Vision Study – элегантное спортивное купе с плавными формами и расширенными крыльями. У него длинный капот, а салон сдвинут максимально назад. Фирменная решетка радиатора Mazda сочетается с тоненькими диодными фарами. Двери авто поднимаются вверх.

[ + – ] На видео показали шасси авто Фото: скриншот / YouTube

В Mazda ничего не рассказали о будущей модели. По одной версии это прототип кабриолета Mazda MX-5 пятого поколения. В этом случае серийная модель потеряет крышу и получит обычные двери. Ранее было заявлено, что новая Mazda MX-5 останется бензиновой и заднеприводной.

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Впрочем, не исключено, что это будет отдельная модель, причем электрическая. На видео показали шасси авто с металлическим боксом за сиденьями – там может быть установлена батарея.

К тому же, новая стратегия Mazda подразумевает увеличение доли электромобилей среди продукции компании до 40%. На данный момент выпускается лишь один электрокар Mazda – кроссовер MX-30.

Ранее Фокус рассказывал, что Mazda презентовала недорогой семиместный кроссовер стоимостью от $20 000.