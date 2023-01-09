Mazda вернется к производству автомобилей с роторными двигателями в 2023 году

Mazda оснастит кроссовер MX-30 гибридной силовой установкой с новым роторным двигателем. Производство этой модификации стартует весной 2023 года.

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Mazda спустя 11 лет собирается вернуться к выпуску автомобилей с роторными двигателями. Первым новую силовую установку получит кроссовер MX-30. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Mazda продолжает эксперименты со своими силовыми установками. В компании подтвердили, что вернутся к производству роторных двигателей, которые в свое время были особенностью многих автомобилей бренда.

В последний раз роторный двигатель устанавливали на спорткар Mazda RX-8. 1,3-литровый мотор развивал мощность 230 л.с. и 216 Нм крутящего момента. Производство двигателя прекратили из-за ужесточенных экологичных норм.

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На модели MX-30 роторный двигатель будет работать вместе с электромотором и станет своего рода генератором для него (как в BMW i3). Это позволит получить большую мощность при небольшом весе конструкции и увеличить запас хода кроссовера.

Пока подробностей о новом роторном двигателе в Mazda не раскрыли. Силовую установку покажут на автосалоне в Брюсселе 13 января. В продажу роторная версия MX-30 может поступить уже весной 2023 года.

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