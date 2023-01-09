Mazda повернеться до виробництва автомобілів з роторними двигунами у 2023 році
Mazda оснастить кросовер MX-30 гібридною силовою установкою з новим роторним двигуном. Виробництво цієї модифікації стартує навесні 2023 року.
Mazda через 11 років збирається повернутися до випуску автомобілів із роторними двигунами. Першим нову силову установку отримає кросовер MX-30. Про це повідомили на сайті PistonHeads.
Mazda продовжує експерименти зі своїми силовими установками. У компанії підтвердили, що повернуться до виробництва роторних двигунів, які свого часу були особливістю багатьох автомобілів бренду.
Востаннє роторний двигун встановлювали на спорткар Mazda RX-8. 1,3-літровий мотор розвивав потужність 230 к. с. і 216 Нм крутного моменту. Виробництво двигуна припинили через жорсткі екологічні норми.
На моделі MX-30 роторний двигун працюватиме разом із електромотором і стане свого роду генератором для нього (як у BMW i3). Це дозволить отримати більшу потужність при невеликій вазі конструкції та збільшити запас ходу кросовера.
Поки подробиць про новий роторний двигун у Mazda не розкрили. Силову установку покажуть на автосалоні у Брюсселі 13 січня. У продаж роторна версія MX-30 може надійти вже навесні 2023 року.
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