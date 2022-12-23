Mazda 3 можуть замінити електричним седаном (фото)
Mazda запатентувала схеми повністю електричного седана. Він може замінити модель Mazda 3 або стати однією з його версій.
Mazda планує за кілька років повністю перейти на виробництво електромобілів. Нещодавно компанія зареєструвала новий патент, який може говорити, що модель Mazda 3 можуть замінити на електричний седан. Подробиці розповіли на сайті The Drive.
Mazda відстає від великих автовиробників із продажу електромобілів. Зараз компанія пропонує лише одну повністю електричну модель – MX-30. Тому бренд збирається суттєво розширити лінійку автомобілів на електротязі.
Продажі MX-30 у США показали не найкращі результати. Компанія навіть відмовилася коментувати питання про те, чи продовжать випуск моделі у 2023 році.
Новий патент від компанії передбачає, що електрична Mazda 3 вже може перебувати в розробці. Судячи з зображень, що вона отримає велику акумуляторну батарею.
У патенті показаний один двигун в передній частині електромобіля, який можна перемістити і в задню частину. Можливо, на кожну вісь встановлять один електромотор.
Раніше Фокус розповів, що Mazda представила бюджетний кросовер за $20 тисяч.