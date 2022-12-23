Mazda 3 могут заменить электрическим седаном (фото)

Mazda запатентовала схемы полностью электрического седана. Он может заменить модель Mazda 3 или стать одной из его версий.

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Mazda планирует через несколько лет полностью перейти на производство электромобилей. Недавно компания зарегистрировала новый патент, который может говорить о том, что модель Mazda 3 могут заменить на электрический седан. Подробности рассказали на сайте The Drive.

Mazda отстает от крупных автопроизводителей по продажам электромобилей. Сейчас компания предлагает только одну полностью электрическую модель — MX-30. Поэтому бренд собирается существенно расширить линейку автомобилей на электротяге.

[ + – ] Патентное изображение демонстрирует структуру кузова новой модели Фото: the drive

Продажи MX-30 в США показали не лучшие результаты. Компания даже отказалась комментировать вопрос о том, продолжат ли выпуск модели в 2023 году.

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Новый патент от компании предполагает, что электрическая уже Mazda 3 может находиться в разработке. Судя по изображениям, что она получит большую аккумуляторную батарею.

[ + – ] Элеткромотор может быть установлен как на передней, так и задней оси Фото: the drive

В патенте показан один электродвигатель в передней части электромобиля, который можно переместить и в заднюю часть. Возможно, на каждую ось установят по одному электромотору.

Ранее Фокус рассказал, что Mazda представила бюджетный семейный кроссовер за $20 тысяч.