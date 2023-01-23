Mazda создала поворотники, которые работают в такт человеческого сердца (видео)

Дизайнер Mazda считает, что так новые модели ощущаются более спокойными и безопасными. Эта технология позже станет доступна на многих моделях бренда.

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В Mazda создали инновационные сигналы поворота, которые призваны "очеловечить" новые автомобили. Они работают в такт с сердцем. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Дизайнер и руководитель разработки светотехники Mazda Ацуши Йошида заявил, что современные автомобили часто лишены "души". Поэтому он решил создать необычные поворотники, которые имитируют биение человеческого сердца.

Новые сигналы поворота уже дебютировали на Mazda CX-30, а позже станут доступны на других моделях. Йошида заявил, что разработать эту технологию было не так и просто.

Пульсирующие поворотники плавно включаются и выключаются. По словам дизайнера, так удается снизить напряжение других участников движения и создать ощущение спокойствия.

Йошида поделился, что для того, чтобы получить правильный ритм, он смотрел на электрокардиограммы, наблюдая за волнами, создаваемыми сердцебиением. Он изучил их, как они задерживаются и уменьшаются.

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Для разработки поворотников понадобилось два года. Во время первых испытаний огни затухали слишком быстро.

Ранее Фокус писал, что Mazda представили недорогой гибридный кроссовер MX-30.