Раскрыты новые подробности флагманского кроссовера Mazda CX-90 (фото)
Новая Mazda CX-90 придет на смену модели CX-9 и станет роскошнее. Топовая версия кроссовера получит 340-сильную турбошестерку.
Mazda понемногу делится информацией о новой модели CX-90. Флагманский кроссовер японской марки официально презентуют 31 января, а пока на официальном сайте Mazda появилось больше фото и подробностей нового авто.
Новая Mazda CX-90 станет самой мощной серийной моделью за всю историю японского бренда. Автомобиль получит 3,3-литровую бензиновую турбошестерку на 340 л. с. и 500 Н∙м.
Альтернативой станет 328-сильная гибридная установка, состоящая из 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Такой кроссовер сможет проехать 50-60 км в электрическом режиме.
На новом тизере можно разглядеть дизайн передней части Mazda CX-90 2023. Широкая решетка радиатора и продолговатые фары выполнены в духе младшей Mazda CX-60, с которой новый флагман делит заднеприводную платформу (полный привод будет опцией).Важно
Семиместный кроссовер Mazda CX-90 будет достигать около 5 м в длину и 2 м в ширину. Известно, что отделка салона будет качественнее, чем у предшественницы Mazda CX-9, а комплектацию сделают богаче, ведь новая модель метит в премиум-сегмент.
Ранее Фокус сообщал, что Mazda вернулась к роторно-поршневым двигателям. Таким мотором оснастили электрокроссовер Mazda MX-30.