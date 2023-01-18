Раскрыты новые подробности флагманского кроссовера Mazda CX-90 (фото)

Новая Mazda CX-90 придет на смену модели CX-9 и станет роскошнее. Топовая версия кроссовера получит 340-сильную турбошестерку.

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Mazda понемногу делится информацией о новой модели CX-90. Флагманский кроссовер японской марки официально презентуют 31 января, а пока на официальном сайте Mazda появилось больше фото и подробностей нового авто.

[ + – ] Флагманский кроссовер представят 31 января Фото: Mazda

Новая Mazda CX-90 станет самой мощной серийной моделью за всю историю японского бренда. Автомобиль получит 3,3-литровую бензиновую турбошестерку на 340 л. с. и 500 Н∙м.

Альтернативой станет 328-сильная гибридная установка, состоящая из 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Такой кроссовер сможет проехать 50-60 км в электрическом режиме.

[ + – ] Отделка салона станет роскошнее Фото: Mazda

На новом тизере можно разглядеть дизайн передней части Mazda CX-90 2023. Широкая решетка радиатора и продолговатые фары выполнены в духе младшей Mazda CX-60, с которой новый флагман делит заднеприводную платформу (полный привод будет опцией).

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Семиместный кроссовер Mazda CX-90 будет достигать около 5 м в длину и 2 м в ширину. Известно, что отделка салона будет качественнее, чем у предшественницы Mazda CX-9, а комплектацию сделают богаче, ведь новая модель метит в премиум-сегмент.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda вернулась к роторно-поршневым двигателям. Таким мотором оснастили электрокроссовер Mazda MX-30.