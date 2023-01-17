Элегантный дизайн и семь мест: Mercedes-Benz презентовал новый семейный кроссовер (фото)

Mercedes-Benz GLC L подрос в размерах и впервые получил третий ряд сидений. Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных версиях.

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Линейку Mercedes-Benz GLC 2023 пополнила новая удлиненная версия. Премиальный кроссовер впервые стал доступен в семиместном исполнении. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Кроссовер на 110 мм длиннее стандартной модели Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz GLC L презентовали в Китае, ведь именно в этой стране на пекинском предприятии Beijing Benz наладят выпуск кроссовера. Старт продаж модели запланирован на март.

[ + – ] У задних стоек крыши уменьшен угол наклона Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz GLC L подрос на 110 мм по сравнению со стандартной моделью (до 4826 мм), а его колесная база прибавила 89 мм – до 2977 мм. К тому же, высоту увеличили до 1714 мм. Визуально отличить авто можно по удлиненным задним дверям и уменьшенному углу наклона стоек крыши.

[ + – ] Третий ряд сидений рассчитан на детей Фото: Mercedes-Benz

Семейную версию Mercedes-Benz GLC предлагали и ранее, однако до теперь она была исключительно пятиместной. Теперь за доплату предложены кресла третьего ряда, рассчитанные преимущественно для детей. Компоновка передней панели не изменилась – она такая же, как и у стандартной модели.

[ + – ] Передняя панель не претерпела изменений Фото: Mercedes-Benz

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Удлиненный кроссовер Mercedes-Benz GLC дебютирует с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 204 и 258 л. с., дополненными 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Позже появятся подзаряжаемые гибриды, а вот дизелей не будет. Авто получило 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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