Елегантний дизайн та сім місць: Mercedes-Benz презентував новий сімейний кросовер (фото)
Mercedes-Benz GLC L збільшився у розмірі та вперше отримав третій ряд сидінь. Кросовер буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.
Лінійку Mercedes-Benz GLC 2023 поповнила подовжена нова версія. Преміальний кросовер вперше став доступним у семимісцевому виконанні. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Mercedes-Benz GLC L презентували у Китаї, адже саме у цій країні на пекінському підприємстві Beijing Benz налагодять випуск кросовера. Старт продажів моделі заплановано на березень.
Кросовер Mercedes-Benz GLC L виріс на 110 мм у порівнянні зі стандартною моделлю (до 4826 мм), а його колісна база додала 89 мм – до 2977 мм. До того ж висоту збільшили до 1714 мм. Візуально відрізнити авто можна по подовженим заднім дверям і зменшеному куту нахилу стійок даху.
Сімейну версію Mercedes-Benz GLC пропонували і раніше, проте дотепер вона була виключно п'ятимісною. Тепер за доплату запропоновано крісла третього ряду, які розраховані переважно для дітей. Компонування передньої панелі не змінилося – воно таке саме, як і у стандартної моделі.Важливо
Подовжений кросовер Mercedes-Benz GLC дебютує з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 204 та 258 к. с., доповненими 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Пізніше з'являться гібриди, що підзаряджаються, а от дизелів не буде. Авто отримало 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Mercedes E-Class 2023 року розсекретили до прем'єри. Седан бізнес-класу дебютує навесні.