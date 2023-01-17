Елегантний дизайн та сім місць: Mercedes-Benz презентував новий сімейний кросовер (фото)

Mercedes-Benz GLC L збільшився у розмірі та вперше отримав третій ряд сидінь. Кросовер буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.

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Лінійку Mercedes-Benz GLC 2023 поповнила подовжена нова версія. Преміальний кросовер вперше став доступним у семимісцевому виконанні. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Кросовер на 110 мм довший за стандартну модель Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz GLC L презентували у Китаї, адже саме у цій країні на пекінському підприємстві Beijing Benz налагодять випуск кросовера. Старт продажів моделі заплановано на березень.

[ + – ] У задніх стійок даху зменшений кут нахилу Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes-Benz GLC L виріс на 110 мм у порівнянні зі стандартною моделлю (до 4826 мм), а його колісна база додала 89 мм – до 2977 мм. До того ж висоту збільшили до 1714 мм. Візуально відрізнити авто можна по подовженим заднім дверям і зменшеному куту нахилу стійок даху.

[ + – ] Третій ряд сидінь розрахований на дітей Фото: Mercedes-Benz

Сімейну версію Mercedes-Benz GLC пропонували і раніше, проте дотепер вона була виключно п'ятимісною. Тепер за доплату запропоновано крісла третього ряду, які розраховані переважно для дітей. Компонування передньої панелі не змінилося – воно таке саме, як і у стандартної моделі.

[ + – ] Передня панель не зазнала змін Фото: Mercedes-Benz

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Подовжений кросовер Mercedes-Benz GLC дебютує з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 204 та 258 к. с., доповненими 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Пізніше з'являться гібриди, що підзаряджаються, а от дизелів не буде. Авто отримало 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Mercedes E-Class 2023 року розсекретили до прем'єри. Седан бізнес-класу дебютує навесні.