Новий Mercedes E-Class 2023 розсекретили до прем'єри (фото)

Дизайн Mercedes E-Class стане соліднішим, а в салоні з'явиться великий дисплей. У лінійці моделі з'явиться гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати 100 км на електротязі.

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В інтернет потрапили фото Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Преміальний седан зараз проходить тести, і його мають представити цієї весни. Знімки опинилися в розпорядженні італійського видання Quattroroute.

Новий Mercedes E-Class стане соліднішим на вигляд і тепер схожий на старшого S-Class. У седана вище віконна лінія, а боковини стали рельєфнішими. Решітку радіатора зробили ширшою, а фари тепер розкосі. Також привертають увагу висувні дверні ручки.

[ + – ] Прототипи Mercedes E-Class бачили на тестах Фото: carscoops.com

Салон Mercedes E-Class 2023 зазнав ще радикальніших змін. За прикладом електромобілів Mercedes EQE та EQS практично на всю передню панель розтягнутий величезний дисплей. Очікується, що автомобіль отримає нові системи безпеки.

Вже відомо, що Mercedes-Benz підуть шляхом зменшення обсягу двигунів E-Class. З лінійки, швидше за все, зникне топовий 4,0-літровий V8 твін-турбо, та й 3,0-літрових моделей поменшає.

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Наголос зроблять на 2,0-літрові бензинові й дизельні турбочетвірки. Також з'являться досконаліші плаг-ін гібриди, здатні проїхати до 100 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про новий Mercedes G-Class. Позашляховик пройде модернізацію та отримає електричну версію.