Новий бензиновий мотор та електрична версія: розкрито подробиці Mercedes G-Class 2023
Mercedes-Benz G-Class зміниться зовні та отримає нову бензинову турбошістку. Крім того, вперше з'явиться електрична версія Гелендвагена.
З'явилося більше інформації про новий Mercedes-Benz G-Class. Культовий позашляховик 2023 року пройде планове оновлення. Про це повідомляє сайт World Today News.
Раніше Mercedes G-Class 2023 вже неодноразово бачили на випробуваннях. У тестових авто камуфляжем були прикриті бампери, оптика і радіаторні грати – вони і будуть змінені. У салоні може з'явитись збільшений сенсорний дисплей нової мультимедійної системи MBUX.
Лінійка двигунів Гелендвагена зазнає змін. По-перше, абсолютно всі бензинові та дизельні мотори будуть доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою і стануть економічнішими.
По-друге, 4,0-літровий V8 твін-турбо залишиться лише у зарядженого Mercedes-AMG G63. Версія G500 замість нього отримає нову 3,0-літрову турбошістку, причому порівнянної потужності – 435 к. с.Важливо
А в 2024 році з'явиться електромобіль Mercedes-Benz EQG. Електричний Гелендваген відрізнятиметься від бензинових та дизельних побратимів дизайном передньої частини. До речі, раніше його розсекретили у Києві під час зйомок рекламного ролика, а ще прототип моделі демонстрував свої можливості на публіці.
Новий Mercedes EQG отримає чотири двигуни сумарною потужністю не менше 600 к. с. та батарею на 100 кВт. Його запас ходу становитиме близько 500 км, а ще він зможе розвертатися на місці.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відтворили дуже рідкісний та розкішний Гелендваген.