Новий бензиновий мотор та електрична версія: розкрито подробиці Mercedes G-Class 2023

Mercedes-Benz G-Class зміниться зовні та отримає нову бензинову турбошістку. Крім того, вперше з'явиться електрична версія Гелендвагена.

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З'явилося більше інформації про новий Mercedes-Benz G-Class. Культовий позашляховик 2023 року пройде планове оновлення. Про це повідомляє сайт World Today News.

Раніше Mercedes G-Class 2023 вже неодноразово бачили на випробуваннях. У тестових авто камуфляжем були прикриті бампери, оптика і радіаторні грати – вони і будуть змінені. У салоні може з'явитись збільшений сенсорний дисплей нової мультимедійної системи MBUX.

[ + – ] Оновлений Mercedes G-Class неодноразово бачили на тестах Фото: Motor1.com

Лінійка двигунів Гелендвагена зазнає змін. По-перше, абсолютно всі бензинові та дизельні мотори будуть доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою і стануть економічнішими.

По-друге, 4,0-літровий V8 твін-турбо залишиться лише у зарядженого Mercedes-AMG G63. Версія G500 замість нього отримає нову 3,0-літрову турбошістку, причому порівнянної потужності – 435 к. с.

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А в 2024 році з'явиться електромобіль Mercedes-Benz EQG. Електричний Гелендваген відрізнятиметься від бензинових та дизельних побратимів дизайном передньої частини. До речі, раніше його розсекретили у Києві під час зйомок рекламного ролика, а ще прототип моделі демонстрував свої можливості на публіці.

[ + – ] Електромобіль Mercedes-Benz EQG Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes EQG отримає чотири двигуни сумарною потужністю не менше 600 к. с. та батарею на 100 кВт. Його запас ходу становитиме близько 500 км, а ще він зможе розвертатися на місці.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відтворили дуже рідкісний та розкішний Гелендваген.