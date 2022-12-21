Оновлений Гелендваген уперше помітили під час тестів (фото)
Популярний позашляховик отримає оновлений дизайн і нову інформаційно-розважальну систему. Двигун може бути доповнений електромотором.
Mercedes-Benz готує оновлення до популярного позашляховика G-Class. Деякі елементи дизайну буде змінено, а інформаційно-розважальна система буде повністю нова. Перші знімки з тестів опублікували на сайті Motor1.
У своєму нинішньому вигляді Mercedes-Benz G-Class випускається з 2018 року. За цей час позашляховик не отримав жодного рестайлінгу.
Фотографи помітили оновлений Mercedes-Benz G-Class у німецькому Штутгарті. Там позашляховик проходить перші випробування.
Передню частину авто прикрили камуфляжем, щоб приховати зміни. G-Class може отримати нові бампер, капот і крила, а оптика залишиться незмінною.
Ззаду також очікуються деякі зміни. У моделі будуть змінені бампер і задня оптика.
В інтер'єрі можуть відбутися найзначніші зміни. Поточну інформаційно-розважальну систему замінять на останню версію MBUX. Поки невідомо, чи отримає модель великі дисплеї як у нових S-Class та E-Class.Важливо
Двигун залишиться без змін, але його можуть доповнити електродвигуном. Це дозволить знизити рівень викидів, а також додасть трохи потужності.
Раніше Фокус писав, що прототип електричного Гелендваген показав свої можливості на публіці.