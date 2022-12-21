Обновленный Гелендваген впервые заметили во время тестов (фото)

Популярный внедорожник получит обновленный дизайн и новую информационно-развлекательную систему. Двигатель могут дополнить электромотором.

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Mercedes-Benz готовит обновление для популярного внедорожника G-Class. Некоторые элементы дизайна будут изменены, а информационно-развлекательная система будет полностью новой. Первые снимки с тестов опубликовали на сайте Motor1.

В своем нынешнем виде Mercedes-Benz G-Class выпускается с 2018 года. За это время внедорожник не получил ни одного рестайлинга.

Фотографы заметили обновленный Mercedes-Benz G-Class в немецком Штутгарте. Там внедорожник проходит первые испытания.

Переднюю часть авто прикрыли камуфляжем, чтобы скрыть изменения. G-Class может получить новые бампер, капот и крылья, а оптика останется прежней.

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class получит новые бампер, капот и крылья Фото: Motor1.com

Сзади также ожидаются некоторые изменения. У модели будут изменены бампер и задняя оптика.

[ + – ] Задняя часть Mercedes-Benz G-Class получит некоторые изменения Фото: Motor1.com

В интерьере могут произойти самые значительные изменения. Текущую информационно-развлекательную систему заменят на последнюю версию MBUX. Пока неизвестно, получит ли модель большие дисплеи как в новых S-Class и E-Class.

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Двигатель останется без изменений, но его могут дополнить электромотором. Это позволит снизить уровень выбросов, а также добавит немного мощности.

Ранее Фокус писал, что прототип электрического Гелендвагена показал свои возможности на публике.