В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото)

У Mercedes-Benz G-Class от Hofele задние двери открываются против движения. В отделке салона использованы кожа и дерево, а подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Mercedes-Benz G-Class 2022 получил ультрароскошную версию HG Ultimate. Создали ее в ателье Hofele, которое уже не впервые делает тюнинг Гелендвагена. Подробности авто раскрыли на официальном его сайте.

[ + – ] Задние двери открываются против движения

Дизайн Mercedes G-Class HG Ultimate изменили в духе Maybach. Он получил хромированную решетку радиатора и многочисленные серебристые накладки. Его колесные арки расширили, чтобы поместить 24-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами.

[ + – ] Подсветка потолка имитирует звездное небо

Однако самая оригинальная черта авто — его задние двери. Они открываются против движения, как в Rolls-Royce Cullinan. Для удобства посадки и высадки также появились выдвижные подножки с электроприводом.

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В отделке салона использованы оранжевые кожа и алькантара, а также дорогое дерево. Подсветка потолка имитирует звездное небо, как в том же Rolls-Royce. Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

[ + – ] Салон отделан кожей, алькантарой и деревом

За основу взяли Mercedes-AMG G63 и его двигатель остался без изменений. Внедорожник оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 220 км/ч.

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